CONVOCAN A CUATRO COLONENSES PARA EL CIRCUITO DE MENORES DE PADEL

Los convocados son Franco Atilio, Benjamín De Martino, Teo Piccini y Máximo Bails, todos alumnos de la escuelita de Selar Padel. La competencia se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de este mes en Córdoba.

APANOBA (Asociación de Pádel del Noroeste de Buenos Aires), convocó a cuatro niños colonenses para formar parte del circuito de Menores organizado por la Asociación Argentina de Pádel (APA).

El Circuito 2022 de Menores es una competición en la que participan jugadores de todo el país, con un abanico diverso de categorías. En varones, se competirá en las categorías Sub 12 (con carácter Promocional), Sub 14, Sub 16 y Sub 18. En el caso de mujeres, las categorías serán Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Se trata de una oportunidad única que permite a los menores –que normalmente compiten contra adultos– medirse con jugadores y jugadoras de su misma edad.