CONVOCATORIA POR LOS FESTEJOS DEL 125 ° ANIVERSARIO DE ESCUELA N° 3

La comunidad educativa de la Escuela N° 3 “Gral. José de San Martín” quiere informar a la ciudad de Colón, y localidades vecinas, que el 1 de septiembre es el 125º aniversario del establecimiento. Desde la institución se están realizando los primeros encuentros para la conformación de subcomisiones de trabajo, destinados a la organización del Acto Aniversario.



Sabiendo que el cariño por la escuela está en el corazón de varias generaciones, es que se invita a participar de las subcomisiones a todas aquellas personas que fueron parte de la escuela: ex alumnos, ex auxiliares, ex docentes, ex cooperadores y ex directivos.

Las reuniones de trabajo se están realizando en las instalaciones del establecimiento, según cronograma de cada subcomisión.

Las subcomisiones conformadas y horarios son los siguientes:

• Prensa (martes 15.30 hs)

• Economía (viernes 14.00 hs)

• Registro histórico (martes 15.30 hs)

• Agasajo (viernes 14.00 hs)

• Ornamentación y musicalización (jueves 13.30 hs)

• Folleto aniversario (viernes 15.00 hs)

• Acto homenaje y ofrenda floral (miércoles 15.00 hs)

Todos aquellos interesados pueden acercarse en los días y horarios de la subcomisión en la cual deseen participar o pueden llamar al teléfono de la escuela 421908 para recibir información.