DIRECTORES TÉCNICOS NACIONALES BRINDARÁN UNA CHARLA EN COLÓN

Será el próximo viernes 8 de julio y en el Polo Cultural. La temática central será sobre organización y proceso del fútbol formativo en las selecciones juveniles de la Asociación de Fútbol Argentino.

Encabezados por Bernardo Romeo, el actual Coordinador de los Seleccionados Juveniles de fútbol de AFA, el recordado goleador de clubes como San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, entre otros, visitarán nuestra ciudad integrantes de los diferentes cuerpos técnicos que desde hace algunos años comandan el proceso formativo que se desarrolla en el predio “Julio Humberto Grondona” ubicado en Ezeiza.

Por gestiones a cargo de Mariano Demarco, DT de Racing Club de nuestra ciudad, pero con la organización de la Dirección de Deportes Municipal que encabeza el profesor Luciano Baratti, más el acompañamiento de la Liga Deportiva de Colón y los clubes locales, el próximo viernes 8 de julio tendrá lugar una “Charla abierta sobre organización y proceso de fútbol formativo en las Selecciones Juveniles de AFA”.

Es la primera vez que en nuestra ciudad se va a dar este tipo de encuentro. Será en el Polo Cultural de 18.00 a 21.00 hs. Es libre y gratuito, apuntado al sector del fútbol local, como entrenadores, colaboradores, jugadores, dirigentes, entre otros como así también a la población en general.

Además de Bernardo Romeo, también estarán en nuestro medio Diego Placente (DT Selecciones Juveniles Sub 15 y Sub 17), recordado jugador de Argentinos Juniors, River y Selección Nacional, entre otros, también «Quique» Cesana (PF Selecciones Juveniles Sub 15 y Sub 17) y Adrián Gallara (DT Selecciones Juveniles Sub 15 y Sub 17).

Cronograma:

18.00 hs. Presentación.

18.30 hs. Charla 1: Estructura Organizativa, Metodología aplicada en aprendizaje / rendimiento.

19.45 hs. Break

20.00 hs. Charla 2: Competitividad – «Importancia del enfoque’’.

21.15 hs. Cierre.

Fuente: Data Deportiva