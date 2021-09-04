DOS LISTAS SE MEDIRÁN ESTE DOMINGO EN ASAMBLEA COOPERATIVA
Durante la jornada del miércoles, el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Colón oficializó las dos listas que participarán de las Asambleas Electorales de Distrito este próximo domingo 5 de septiembre, de 9.00 a 18.00 hs.
Tras dos períodos, y una pandemia de por medio este domingo se desarrollarán las elecciones en la institución cooperativista. Se presentaron dos listas de candidatos a delegados que representarán a los distritos de la ciudad.
Por la LISTA BLANCA los candidatos a delegados son:
DISTRITO Nº 1. Titulares: ACCASTELLO PATRICIA GISELLE, AGÜERO MARIA VALERIA, ALVISI MARCELA, ARTIGAU VICTORIO ALBERTO, BARRAZA PEDRO, CRIVELLO NICOLAS, GONZALEZ HECTOR RUBEN, GOROSURRETA MIRTHA, LOETSCHER MARÍA PATRICIA, MARTINEZ MA. DE LOS ÁNGELES, MASSEI DIEGO, MOLINA CARLOS HÉCTOR, ORTIZ JUAN CARLOS, PICCINI SUSANA, PICCINI MARTA, SPAGNUOLO MARIA LUISA, VALENZUELA MARCELO, VIOLETA ELIDA, MENDEZ NATALY, MALVASIO HUGO ANDRES, FERNÁNDEZ ROBERTO LUIS, SIMICH GLORIA MARIA. Suplentes: ALDAREGUIA ANALIA, ELIAS KARINA B., FRANETOVICH JOSE LUIS, PICCINI ALEJANDRO C., VUCKO SONIA MABEL, TUNINETTI NORMA ALICIA.
DISTRITO Nº 2. Titulares: AILAN SUSANA, ALVAREZ CARINA, AVETTA CLAUDIA DE LOS ANGELES, BENGUA RUBEN, CARBONELLI SERGIO, CASALINO LAURA, CASALINO LUIS, CASALINO MARCELO OSMAR, COSSETTA DANIEL, DEL BASSO DARIO, DOMIZIOLI ALFREDO, ESSAYAG KARINA, FERNANDEZ ADRIAN ALBERTO, GARCIA OSMAR, GIMENEZ RODRIGO, MAGOIA MARCELO ALBERTO, MAGOIA NOELIA B., MASSEI ARIEL M., MOBILI DARIO ADRIAN, REVERBERI GUILLERMO, REZZA MARTA BEATRIZ, RIOS JORGE A., RIOS HECTOR, ROSSI CARLOS, SALLES PAULA, VALDEMOROS GERMAN RAUL, VAZQUEZ TOMAS R., FERRERI NORBERTO MARCELO, YOLINI PAOLA VANESA. Suplentes: GIULIANTE JOSE, FRIDEL CARLOS DANIEL, FRANQUET MELINA, AGUIRRE MARIA LILIANA, MORRO MARCELA LUJAN, D ANGELI RAFAEL, FARABOLLINI SERGIO, SPEDALE RICARDO ENRIQUE, BIFFANI IRMA NOEMI, ZANIBONI MARIA FLORENCIA.
DISTRITO Nº 3. Titulares: ACCASTELLO JOSE, ALBARRACIN JORGE ABEL, BRACCO CARLO ALBERTO, BRITOS MARCELO OMAR, CERUTTI JOSE ROBERTO, CRUZ DORA NOEMI, D`ALESSANDRO WALTER, FRANCIONI MARCELO, HERRERA JUAN JOSE, JORDAN NÉLIDA BEATRIZ, LOPEZ LOETSCHER MARIA SOLEDAD, LITARDO ELIZABETH, LAFFITTE LUIS OSVALDO, MONDI NORA, PICCINI ANA M., RIOS AURORA CLARA, TARABORELLI OSVALDO, PEREZ HECTOR A., VERON ROSA, IGARZABAL HUGO. Suplentes: SARAN FERNANDO, VERGARA JOSE, CENTURION NORMA, PIGNATARO MARIA CRISTINA, LUJAN MAURICIO.
DISTRITO Nº 4. Titulares: BRAIN ANA M., CESAR JORGE, COLZANI ENRIQUE, COTTILI PEDRO O., DANTINI JOSE ANTONIO, GILICH FELIPE CAMILO, FARABOLLINI ENRIQUE, FERNANDEZ RAMON ALBERTO, FERRARIS MARCOS, FLORIDI WALTER MARCELO, FREGGIARO GERARDO, LARRAGUIVEL MARIA ELVIRA, MUZZI MARCELO RAUL, PENNESI MARIANA NOEMI, SANTILLI RUBEN L., YOLINI JORGE CARLOS, BAUTISTA SALEMME R. DORA. Suplentes: PANTANETTI MIGUEL, STAGNO ZULMA, HANON JAVIER OSCAR, PALMIOLI JUAN JOSE, PERRONE SUSANA.
DISTRITO Nº 5. Titulares: MARIANI MONICA, SILIPRANDI MIRIAM SUSANA. Suplente: SILVA FUENTES HUGO.
Por la LISTA ROJA los candidatos a delegados son:
DISTRITO Nº 1. Titulares: TOMINO OMAR ERNESTO, SOSA CARLA, FARRE RICARDO OMAR, FORTE ISABEL ESTER, CAZZANIGA LUCAS FABIAN, GUERRERO LUIS RAFAEL, MONTOTO PEDRO, PAVESE NESTOR, LUJAN FERNANDO JAVIER, DEMICCO HERALDO OSCAR, FARRE MARINA GABRIELA, VAN BECELAERE FEDERICO, GUERRERO FERNANDO JAVIER, SIVOLANI GUILLERMO, FARIAS FELIX, BRACCO MAGDALENA MERCEDES, FERREYRA NORMA GLADYS, GODOY EVELIN NOEMI, ALVAREZ VICENTE RAUL, FIDALGO JAVIER MANUEL, VAN BECELAERE EDUARDO, SKOBLAR JAVIER. Suplentes: MORRI ARIEL SIXTO, GUERRERO HORACIO A., GIACONE HECTOR, FIGUEROA ANGEL OMAR, ABBADIE MERCEDES, GIACOMETTI ADOLFO ALBERTO.
DISTRITO Nº 2. Titulares: SUPPO FEDERICO, MONTAGNA HORACIO DOMINGO, SELVINI CARLOS ALBERTO, BLANCO OSMAR, PETRACCA SERGIO, MONDI SONIA NOEMI, ABDO GUILLERMO, ENRIQUEZ MARIA SOLEDAD, ANGELELLI CRISTIAN, SAMARATTI MARIA CARLA, BARTOLOME JUAN DOMINGO, AVALOS MARILINA, SOLE CLAUDIO, CRISTOFOL NELSON F., STROLOGO MARIO PATRICIO, PERONA LUIS ALEJANDRO, BALVIDAREZ CLAUDIA MARCELA, STROLOGO SANTIAGO, ADVINCULO EZEQUIEL, POLICANI ADRIAN, CARESANI CESAR, ANGELONI LEANDRO, RAGAZZINI ROCIO, PICCINI MARIO DOMINGO, PEPA PAVESE MARIA AGUSTINA, BONAPASTA GUSTAVO OSCAR, BROTZMAN JOSUE, TARASIUK ESTEBAN DANIEL, STROLOGO MARIO VICENTE. Suplentes: MATHEU CRISTIAN, VALENZUELA PABLO, HIDALGO LAURA, GUERRERO CARLOS, SALVATORE MIRTA BEATRIZ, VEGA BERNARDO, MICHELANGELO OSCAR HORACIO, BERTONI JUAN CARLOS, RUIZ DOMINGO ALBERTO.
DISTRITO Nº 3. Titulares: SOSA DEBORA, UYEMAS EDUARDO ALBERTO, PICAPIETRA JUAN PABLO, AYALA CRISTINA DOLORES, VAN BECELAERE HECTOR DANIEL, QUAGLIARDI JUAN CARLOS, AVALOS MAURICIO, CASINELLI LUIS ALBERTO, CASINELLI EDUARDO F., CAZZANIGA MIGUEL ANGEL, BENITEZ ALICIA GRACIELA, DI TOMASO JOSE A., PRESUTTI GUSTAVO, SORAZABAL ENRIQUE MARCIAL, DIAZ CRISTINA, ALUNDA MARCELO OSCAR, GALLARDO RAMON, CAPELETTI DANIEL OMAR, MARCACHINI MIRTA NOEMI, NEGRO VICTOR WALTER ALEJANDRO. Suplentes: MOLINARI DANIEL, GUTIERREZ MIGUEL ANGEL, CORONEL MARIA ESTHER, CABAÑA EMILCE N., ORTIZ EVA ELINA, CAPALDI IRIS, SALLES GABRIELA CELESTE.
DISTRITO Nº 4. Titulares: TULIAN OSCAR, FIGUEROA RUBEN, DEGIACOMO ANA MARIA, DEGIACOMO GABRIELA, BARBIERI CARLA, AVALOS ABEL H., ARRIETA MIGUEL HORACIO, FOGLIATTO SUSANA NORMA, SALLES JOSE PEDRO, PIERMARIOLI MARTIN EDUARDO, HANON VICTOR RICARDO, MINASSIAN ROMINA PAOLA, BARRETA VERONICA PATRICIA, SPAGNUOLO ROQUE, SOLE DANIEL, NATAL ANGEL, SKOBLAR PASCUAL. Suplentes: CASTRO ROJAS CARLOS JOSE, CAMATS JUAN C., CAZZANIGA LILIANA M., ALEGRE INES ELSA, ESTEBAN ANDRES ROBERTO, GUEVARA ROCIO BELEN.
Para poder votar, los asociados no deben tener deuda por ningún concepto con la CEC al 30 de junio de este año, y deben presentarse en la mesa que corresponda al distrito con DNI en mano.
LUGARES DE VOTACIÓN: Distrito 1: Cooperativa Eléctrica (Av. 50 Nº 431) – Distrito 2: Escuela Nº 1 (Calle 48 y 18) – Distrito 3: Centro Comunitario (Calle 53 e/ 14 y 15). Distrito 4: Sindicato Luz y Fuerza (Calle 18 e/ 51 y 52). Distrito 5: Centro Social de El Arbolito.