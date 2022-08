EL BLOQUE FRENTE DE TODOS EMITIÓ UN COMUNICADO EN APOYO A CRISTINA

Ayer se conoció el alegato del fiscal Diego Luciani donde pidió 12 años de prisión para la ex presidenta de la Nación. Concejales y concejalas del frente de Todos se expresaron en la sesión ordinaria de anoche y en redes sociales.

El fiscal que lleva la causa sobre la obra pública en la provincia de Santa Cruz, Diego Luciani durante su alegato en el día de ayer pidió que la ex presidenta de la Nación sea condenada a una pena efectiva de 12 años de prisión. También solicitó que sea inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida.

Cristina Fernández de Kirchner transmitirá en vivo desde su despacho del Senado hoy a las 11 a través de sus redes sociales luego de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) haya rechazado su pedido para ampliar su declaración indagatoria en la causa Vialidad. Se podrá ver a través de la cuenta de Twitter @CFKArgentina.

COMUNICADO

” En realidad no es contra Cristina. No importa lo que haya hecho. No les importa la corrupción. Hay cientos de políticos corruptos.

Ni siquiera les importa el gobierno de Néstor y Cristina ni sus avances, su política autónoma nacional ni la distribución del ingreso. Por supuesto que les molesta pero no es eso lo fundamental.

Cristina representa la política. La política con legitimidad popular.

La política que puede poner límites a los poderes económicos que manejan realmente al país. Necesitan proscribir ese acto de confianza política que une a Cristina con una gran parte del pueblo argentino. Porque nadie tiene esa legitimidad.

Nadie cree en Juntos, en en los medios hegemónicos, mucho menos en esta Justicia como una parte del pueblo cree en ella. Necesitan destruirla porque los demás son intercambiables, proscribirla porque así matan a la política. Y la política es la única herramienta que tienen los pueblos para defenderse.”