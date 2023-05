EL JARDÍN ANTEOJITO TRANSITA ESTE AÑO SU 25° ANIVERSARIO

En octubre de este año en curso la institución de educación inicial cumplirá sus bodas de plata. Su actual directora Noelia Espinoza en una entrevista contó que están preparando distintas actividades y trabajando con los alumnos y alumnas con la historia del jardín construido por Manuel García Ferré, un artista gráfico creador de la revista Anteojito y de icónicos personajes como Hijitus, Larguirucho, entre otros.

Espinoza señaló además, que se están convocado a ex miembros de la cooperadora, ex alumnos, y ex alumnas, ex personal docente, ex directivos con el objetivo de sumar a este festejo testimonios. Si bien, aún no hay confirmaciones de cómo se van a desarrollar las celebraciones, las docentes están elaborando con los chiquitos y chiquitas spots publicitarios, carteles, afiches entorno al 25° aniversario y la historia del Jardín de Infantes que se encuentra ubicado en calle 47 y 25.