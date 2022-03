EL TORNEO DE LA APB EMPIEZA EL 11 DE MARZO

El arranque en un principio estaba previsto para este fin de semana y el campeonato 2022 llevará el nombre de “Centenario de Círculo Italiano”, ya que el club de calle 21 este año cumplirá sus primeros 100 años de vida.

Los clubes que forman parte de la Asociación Pergaminense de Básquetbol ante el aumento de los nuevos aranceles por parte de la CABB (Confederación Argentina de Básquetbol) y la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto al fichaje de jugadores (ronda los $ 3300 por cada jugador que está fichado) decidieron postergar el inicio de la temporada una semana más en represalia.

Por otro lado, según publica el portal de noticias Data Deportiva, la competencia en cuanto a Primera División, volverá a tener diez equipos y se jugará de manera “normal”, es decir ya dejando atrás la competencia corta del 2021 por causas de la pandemia, por ende se disputarán dos torneos durante el año.

El partido inaugural será entre el conjunto colonense Circulo Italiano dirigido por el pergaminense Francisco Colombo y el campeón actual de la APB Comunicaciones.

FIXTURE

Fecha 1

SPORTS vs ARGENTINO

SP ROJAS vs R GUTIERREZ

ALIANZA vs JUVENTUD

SIRIO vs GIMNASIA

CIRCULO vs COMUNICACIONES

Fecha 2

ARGENTINO vs R GUTIERREZ

JUVENTUD vs SPORTS

GIMNASIA vs SP ROJAS

COMUNICACIONES vs ALIANZA

CIRCULO vs SIRIO

Fecha 3

JUVENTUD vs ARGENTINO

R GUTIERREZ vs GIMNASIA

SPORTS vs COMUNICACIONES

SP ROJAS vs CIRCULO

ALIANZA vs SIRIO

Fecha 4

ARGENTINO vs GIMNASIA

COMUNICACIONES vs JUVENTUD

CIRCULO vs R GUTIERREZ

SIRIO vs SPORTS

ALIANZA vs SP ROJAS

Fecha 5

COMUNICACIONES vs ARGENTINO

GIMNASIA vs CIRCULO

JUVENTUD vs SIRIO

R GUTIERREZ vs ALIANZA

SPORTS vs SP ROJAS

Fecha 6

ARGENTINO vs CIRCULO

SIRIO vs COMUNICACIONES

ALIANZA vs GIMNASIA

SP ROJAS vs JUVENTUD

SPORTS vs R GUTIERREZ

Fecha 7

SIRIO vs ARGENTINO

CIRCULO vs ALIANZA

COMUNICACIONES vs SP ROJAS

GIMNASIA vs SPORTS

JUVENTUD vs R GUTIERREZ

Fecha 8

ARGENTINO vs ALIANZA

SP ROJAS vs SIRIO

SPORTS vs CIRCULO

R GUTIERREZ vs COMUNICACIONES

JUVENTUD vs GIMNASIA

Fecha 9

SP ROJAS vs ARGENTINO

ALIANZA vs SPORTS

SIRIO vs R GUTIERREZ

CIRCULO vs JUVENTUD

COMUNICACIONES vs GIMNASIA

Para la Segunda Rueda se invertirán las localías.