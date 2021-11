EN DICIEMBRE SE DISPUTARÁ LA FINAL DE LA LIGA JUNINENSE AJUBAL

El domingo 5 de diciembre se disputará primero la semifinal y luego la final de la temporada 2021 para el handball de AJUBAL (Asociación Juninense de Balonmano).

Los equipos femenino (Cobras) y el masculino de Club El Fortín de nuestra ciudad, bajo la conducción del profesor Pablo Riba, estarán presentes en la sexta y última fecha en el Complejo General San Martín en Junín.

CRONOGRAMA:

Semifinal Femenina 1 – 9.00 hs. Ferro vs. Rivadavia de Junín

Semifinal Femenina 2 – 10.30 hs. El Fortín vs. CEF Nº 11 de Carlos Casares

Semifinal Masculina 1 – 12.00 hs. Ferro vs. El Fortín

Semifinal Masculina 2 – 13.30 hs. Rivadavia de Junín vs. El Fortín de Pehuajó

3º y 4º Puesto Femenino – 15.00 hs.

3º y 4º Puesto Masculino – 16.30 hs.

Final Femenina – 18.30 hs.

Final Masculina – 20.00 hs.