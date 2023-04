EN MENOS DE TRES HORAS INTENTARON ESTAFAR A DOS FAMILIAS

Dos vecinos, en horas distintas denunciaron intentos de estafa bajo la modalidad de llamado telefónico con el cuento del tío.

Por un lado, un vecino domiciliado en barrio Centenario relató que alrededor de las 9.50 hs del miércoles en circunstancias en que se encontraba en su vivienda recibe llamado a su telefónico fijo por parte de un masculino que se hace pasar por su sobrino quien le refiere que la cuñada había sufrido un accidente en la ciudad de Barrancas, Santa Fe, que estaba en la comisaria con un abogado y no la dejaban irse en libertad si no abonaba la suma de 20.000 dólares solicitándole al hombre si le podía dar esa suma o algún bien de valor que tenga. Al decirle que no, lo llama nuevamente una mujer haciéndose pasar por su hermana. El denunciante al reconocer que no era ella le corta la comunicación.

Un caso similar tuvo lugar horas más tarde. Otro vecino también de Barrio Centenario, en circunstancias en que se encontraba en su vivienda recibe llamado a su telefónico fijo, esta vez una mujer que dijo ser su sobrina, manifestando que su sobrino estaba en el banco y que los dólares había que cambiarlos debiendo entregar todos los que él tenia a un masculino de confianza que iban a mandar, cortándole de inmediato la comunicación. Luego llaman nuevamente, siendo atendido el llamado por un amigo del denunciante quien les refiere que ya conocía su modalidad de estafa y que iban a hacer la denuncia.

Intervino en ambos delitos personal de Fiscalía Descentralizada N° 2 a cargo del Dr. Ignacio Uthurry.