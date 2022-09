HOY SE CELEBRA EL DÍA DEL BASTÓN VERDE

Cada 26 de septiembre se conmemora el uso del bastón Verde como instrumento de orientación y movilidad para las personas con baja visión.

Fue establecido en la Ley N° 25682 que se sancionó en el año 2002 en Argentina y es una fecha destinada a fomentar el uso del bastón verde pero también a difundir entre la comunidad toda, la necesidad de acompañamiento y colaboración que las personas con baja visión requieren.

¿Quiénes lo usan?

Las personas que no han perdido totalmente la visión pero la tienen muy limitada y en consecuencia pueden necesitar ayuda en la vía pública. ¿Por qué necesitan asistencia?

Sus posibilidades de desplazarse y actuar en el espacio varían mucho según la luz y cómo es físicamente el lugar.

Quizás pueden ver objetos a corta o mediana distancia, como un celular o una vidriera, pero no pueden cruzar la calle solos.

Pueden distinguir objetos a larga distancia, pero no de cerca.

En ocasiones tienen dificultad para advertir los desniveles, escaleras y cordones.

Al hablarle muchas veces pueden no dirigirle la mirada, pero no es por indiferencia, sino por necesidad de acomodar la visión.