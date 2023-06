JUEGOS BONAERENSES: ETAPA LOCAL EN CULTURA

La Secretaría de Cultura ha redefinido el cronograma de Desarrollo de los Juegos Bonaerenses en virtud de nuevas necesidades de espacios y cuestiones logísticas.

Por ello se rectifica la información brindada días atrás, según la siguiente reprogramación:

✔️Viernes 9 de Junio, Polo cultural

10.00 hs

Danzas folklóricas

Danza teatro

Malambo

Tango

Categorías

PCD, sub 18 y Adultos mayores

14.00 hs Canto

Freestyle

Solista Vocal

Categorías: Universitario, sub 18, adultos mayores

✔️29 de Junio en Centro Comunitario

14.00hs Cocina

Plato principal y postre

Categorías: sub 15, sub 18 y Adultos mayores

✔️30 de Junio, Polo cultural

10.00hs pintura

Categorías: sub 15, sub 18, adultos mayores y PCD

Dibujo

Categorías: sub 15, sub 18, adultos mayores y PCD

14.00 hs

Fotografía:

Categorías:Adultos mayores

Universitarios

Literatura

Cuento

Categorías: sub 15, Sub 18, Adultos mayores

Poesía

Categorías: sub 15, Sub 18, Adultos mayores