JUNTOS POR COLÓN PROPONE QUE NO SE ABONE EL AGUINALDO A CONCEJALES

En la última sesión ordinaria, el bloque unipersonal integrado por el concejal Gabriel Di Vito ingresó un proyecto de ordenanza, el cual pasó a comisión donde se propone dejar sin efecto el pago del sueldo anual complementario que perciben las y los concejales.

El sector señala esta posibilidad de contribuir a la reducción del presupuesto del Honorable Concejo Deliberante, para optimizar los recursos municipales en relación a la cada vez mayor demanda de bienes y servicios para cumplir con las prestaciones que requiere la ciudadanía, en un contexto económico en donde la política debe ser ejemplo de austeridad.

Indica en el proyecto “que las y los concejales resultan ser servidores públicos y no empleados públicos, se trata de la representatividad de los vecinos en el Poder Legislativo y no de un empleado por cuanto no cumple horarios, no realiza una actividad determinada, no posee superior jerárquico por cuanto no hay subordinación al cargo, en consecuencia, tiene facultad más que suficiente para renunciar al beneficio del sueldo anual complementario”.

Di Vito en su propuesta ejemplifica el presupuesto 2021 mediante el cual se proyectaba un gasto del HCD de $ 23.938.400, 00, mientras que la rendición de cuentas arrojado un gasto de $ 28.047.332, 94, “lo cual demuestra a las claras la necesidad de buscar métodos cuantitativos para la reducción de gastos en conceptos que no se reflejan en el servicio prestado y sólo las y los Concejales en forma conjunta pueden intentar cambiar esa realidad”.