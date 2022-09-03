MAÑANA DOMINGO SE LLEVA A CABO LA ASAMBLEA ELECTORAL DE DISTRITOS
La Cooperativa Eléctrica de Colón informa a la comunidad que quedó oficializada la lista Blanca para la Asamblea Electoral de Distritos que tendrá lugar mañana domingo 4 de septiembre.
Habiéndose presentado una única lista, y conforme a la reforma realizada al Reglamento Electoral, la Asamblea tendrá lugar en la sede administrativa de la CEC (Bv. 50 N°431), en el horario de 10.00 a 12.00 hs.
Los candidatos a delegados son:
DISTRITO 1
TITULARES: ACCASTELLO PATRICIA GISELLE; AGÜERO MARIA VALERIA; ALDAREGUIA ANALIA; ALVISI MARCELA; BARRAZA PEDRO; BONIFACIO NESTOR; CASES RUBEN RAUL; ESTELA JORGE; FERNANDEZ ROBERTO; GIULI RUBEN JOSE; GOROSURRETA MIRTHA; LEDESMA GRACIELA NOEMI; MALVASIO HUGO ANDRES; MENDEZ NATALY; ORTEGA JOSE LUIS; ORTIZ JUAN CARLOS; PICCINI MARTA; PICCINI SUSANA; PIRCHI JOSE MIGUEL; REVERBERI GERARDO; SANTOS NESTOR; VALENZUELA MARCELO; VIOLETA ELIDA.
SUPLENTES: BRUNO JOSE EMILIO; GIORDANO WALDEMAR; RIVAROLA LUIS; SALA SUSANA; SIMICH GLORIA MARIA; SPAGNUOLO MARIA LUISA; VALENTINI JUAN CARLOS; VUCKO SONIA MABEL.
DISTRITO 2
TITULARES: AILAN SUSANA; ALVAREZ CARINA; BENGUA RUBEN; CASAS ANA MARIA; CASALINO LAURA; COSSETTA DANIEL; DEL BASSO DARIO; DOMIZIOLI ALFREDO; ERRASTI HECTOR HORACIO; FARABOLLINI SERGIO; FERNANDEZ ADRIAN ALBERTO; FRANQUET MELINA; FREAN ROBERTO; FRIDEL CARLOS DANIEL; GIULI GONZALO; GIMENEZ ANA; GIMENEZ RODRIGO; MAGOIA MARCELO ALBERTO; MAGOIA NOELIA B.; MAGOIA CRISTIAN; MASSEI ARIEL M.; RAVAGNI GERMAN; REBUFFO HECTOR HORACIO; REZZA MARTA BEATRIZ; RIOS JORGE A.; RIOS HECTOR; ROSSI CARLOS DANIEL; SALLES PAULA; SUPPO FEDERICO; VAZQUEZ TOMAS R.
SUPLENTES: AGUIRRE MARIA LILIANA; AGUIRRE ANDREA SOLEDAD; BELOZO CAROLINA; BIFFANI IRMA NOEMI; CASALINO LUIS; CARBONELLI SERGIO; FLORIDI SILVINA; D ANGELI RAFAEL; GUAYARE ALFREDO ARNALDO; PIEDRABUENA MARIO GUSTAVO.
DISTRITO 3
TITULARES: ACCASTELLO JOSE; ALBARRACIN JORGE ABEL; ALBORNOZ ROSA ISABEL; BRITOS MARCELO; CRUZ DORA NOEMI; GIORDANO ALBERTO O.; GUGLIELMONE GUILLERMO; IGARZABAL HUGO RAMON; MARTINEZ JUAN CARLOS; MARTINEZ JOSE LUIS; MEDINA MARIO; MONDI NORA BEATRIZ; MOTTE HUGO MANUEL; PICCINI ANA M.; LAFFITTE LUIS OSVALDO; LOPEZ LOETSCHER MA. SOLEDAD; RACIATTI HUGO NÉSTOR; SAUCEDO RAMON; SPAGNUOLO DANIEL; VERON ROSA.
SUPLENTES: AMUTIO C. CAROLINA; LITARDO ELIZABETH; PEREZ NORMA; PEREZ SUSANA INES; PEREYRA MARTA F.; PIGNATARO MARIA CRISTINA; PRETI RICARDO.
DISTRITO 4
TITULARES: BRAIN ANA M.; CESAR JORGE; CESAR LORENA; COLZANI ENRIQUE; COTTILLI PEDRO O.; COTTILLI MONICA; DANTINI JOSE ANTONIO; FARABOLINI ENRIQUE; FERNANDEZ RAMON ALBERTO; FERRARIS MARCOS; FLORIDI WALTER MARCELO; FREGGIARO GERARDO; FRANQUET PEDRO; GALIANO FRANCISCO; MUZZI MARCELO RAUL; PANTANETTI MIGUEL; PALMIOLI JUAN JOSE; SANTILLI RUBEN L.
SUPLENTES: BAUTISTA SALEMME ROSA DORA; LACABA CARINA; PERRONE SUSANA; PISACCO WALTER; STAGNO ZULMA; SPAGNUOLO ROQUE.
DISTRITO 5
TITULARES: MERLINI HUMBERTO JOSE; TUNINETTI NORMA ALICIA.
SUPLENTE: ATORRESI PABLO MARTIN.