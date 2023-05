ORGANIZAN FESTEJOS POR EL 125° ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA N° 3

El próximo 1 de septiembre, la institución ubicada en calle 44 y 23 festejará sus 125 años de fundación.

Su directora Alejandra Troncoso, quien cumple funciones como tal desde octubre del 2022 en diálogo con 02473noticias señaló que se conformó una comisión, que ya está trabajando para llevar adelante los festejos y a vez distintas sub comisiones, en las cuales aún se continúan convocando a ex alumnos y alumnas, ex docentes, ex auxiliares, entre otros a participar de las mismas. Para ello pueden acercarse a la sede de calle 44 y 23 o bien comunicarse al teléfono fijo del establecimiento 02473 – 421908.

El objetivo es poder reflejar la historia de la escuela a través de actividades escolares a partir de esta celebración.