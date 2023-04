ROSANA CEJAS VICE PRESIDENTA DEL PARTIDO FE EN LA PROVINCIA

En la noche de ayer jueves en el Club San Martin de Chacabuco, y ante un gran marco de público y con la representación de casi todas las provincias de la Argentina, el partido creado por Gerónimo “Momo” Venegas “puso primera”.

Luego de un proceso de intervención, el Partido Fe de la provincia de Buenos Aires, puso en funciones a las autoridades electas en noviembre pasado: Luis Biorlegui presidente y Rosana Cejas vicepresidenta, quienes tendrán la responsabilidad de conducir el Partido.

Fue un emotivo acto, las nuevas autoridades de la provincia manifestaron el compromiso y las ganas de seguir adelante por todos los militantes con los valores y principios que Gerónimo “Momo” Venegas nos enseñó y con las ganas de militar cada distrito para que el Partido Fe siga creciendo con esperanza y fe de que una mejor Argentina está por venir.

También estuvieron presentes concejales del distrito y el Concejal del PJ y Sub Administrador de trenes Argentinos Dr. Darío Golia que a la hora de hacer uso de la palabra agradeció el gesto de la invitación.

Su presidente a nivel nacional, el ex diputado nacional Pablo Ansaloni cerró el acto ante un estadio cubierto, repleto, donde instó a redoblar los esfuerzos militantes para garantizar que los trabajadores en general sientan que no están solos, “voy a dejar mi vida por los trabajadores. Me querían ver muerto y acá estoy más fuerte que nunca, el cariño y acompañamiento de todos Ustedes me emociona hasta lo más profundo”.



Párrafo seguido aseguró que vans a discutir y garantizar que los trabajadores ocupen los lugares que corresponden al movimiento obrero. “Todos tenemos el bastón de Mariscal y vamos a trabajar por una Argentina mejor para todos”

Dentro de las autoridades nacionales del partido se encontraban presentes referentes de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Misiones, Chaco, Corrientes, Rio Negro, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza y Salta.