“TODO LO QUE PRESENTAMOS COMO MINORÍA EN EL CONCEJO NO PROSPERA”

El concejal de Juntos por Colón, en una entrevista con 02473 se refirió al convenio aprobado para la construcción del edificio donde se instalará un Centro de Desarrollo Infantil. También mencionó algunos proyectos presentados que no tuvieron salida.



Gabriel Di Vito explicó su postura frente a la polémica desatada por la llegada de un programa nacional en el que, su finalidad se asemeja a la actual actividad de Personitas. “Conociendo la gestión del intendente sabemos que el compromiso de él pasa por aprobarse o no aprobarse, cumplirse o no cumplirse en base a las necesidades del propio intendente y su gestión y no a veces por lo que refleja la sociedad o el vecino. ”

A su vez, advirtió que el proyecto cuenta con una irregularidad ya que no menciona en que sector del predio se va a construir el CDI. El predio tiene 11600 m2 de los cuales 300 m2 se destinan al CDI. “No está determinado donde se va a construir“. Y a la vez, el intendente informó a la Secretaria de Obras Públicas que entrega el predio libre de ocupantes y no es así, pues se está construyendo la Casa de la Provincia.

En otro orden, Di Vito se refirió a un proyecto presentado por su bloque unipersonal para otorgarle una bonificación a los empleados municipales. Señaló además, que en la última sesión se aprobó con el voto del oficialismo la ampliación de la planta permanente con nuevos cargos, entre ellos el de Jefe de Gabinete.