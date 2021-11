UNA FOTO PUBLICADA EN REDES SOCIALES PROVOCÓ LA RESPUESTA DE PERSONAL DEL HOSPITAL

Una persona usuaria de redes sociales publicó una foto con el estado de una mesita de luz dentro de una de las habitaciones del nosocomio y desató la respuesta con indignación de Nataly Méndez, coordinadora del personal de enfermería del Hospital Municipal de Colón.



“Sinceramente me dan mucha tristeza que la gente haga este tipo de publicaciones en el fac .. si, se rompió la mesita de luz del hospital cuando se abrió el cajón .. a quien lo publica me gustaría explicarle algunas cuestiones… El hospital es de todos , y lo DEBEMOS cuidar todos aunque no sea así es un deber porque es un bien público… Pero saben porque el mobiliario está así? Porque atravesamos una pandemia y para sanitizar la habitación luego de internado un COVID, había que rociar con amonio cuaternario de 5ta generación a fin de no generar contagios sobre los pacientes que ingresaban atrás y sobre el personal luego de rociar, había que dejar 2 DOS ha la superficie las paredes y el piso y las puertas mojadas para luego limpiar tooodooo con lavandina con una concentración alta entonces saben que???? Si el mobiliario se arruina pero saben que también? El hospital compro monitores, concentradores de oxígeno, respiradores, camas para la otra terapia, agrego entre mucamas y enfermeras 35 personas para que toda la población estuviese bien atendida y si …. Quizá no se compró mesita de luz .. señora la verdad se la cambio por el respirador a la mesita de luz porque la mesita no le salva la vida y el respirador si …no soy de hacer estas cosas pero me duele muchísimo porque tooodooo el equipo del hospital y municipio nos esforzamos pero pareciera que nada alcanza …. Ya están pedidas las nuevas mesas de luz pero saben que ? Tardan en llegar porque también se arruinaron camas, puertas , yo invito a esa señora que hizo esto a rociar su hogar con amonio y luego lavandina a ver cómo le quedan los muebles por cierto… Si está ahí es porque tiene su familiar internado aprovecho a decirle que no tiene porqué dar las gracias pero al menos no hacer esto.. que pida que se la cambien a la mesita, y buscamos otra seguramente otro paciente HUMiLDE y agradecido se la va a ceder … Seamos más empáticos señora y si quiere hacer política, por favor hágalo afuera el hospital no tiene bandera política atendemos a todos por igual y lo seguiremos haciendo pese a lo doloroso que es para nosotros ver esto en una red social. Ojalá se mejore su papa lo seguiremos cuidando por supuesto que soy muy educada y no puse el nombre de quién sacó la.foto …tampoco de quién la.publico ni de quiénes la compartieron pero cada uno de ellos ha tenido internados y es consciente de que en el hospital no les falta nada de todos modos a toda esa gente ( a quién sacó la.foto, a quien la publicó y a quienes la compartiron) gracias y estamos para lo que necesiten tolerando las cachetadas que nos saben dar”.